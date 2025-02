Piperspettacoloitaliano.it - A che ora ci sarà il cast di Mare Fuori a Sanremo 2025, orario di uscita in scaletta

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Torna come di consueto l’appuntamento con ildiospite al festival di. Quest’anno gli attori della quinta stagione saranno presenti al Teatro Ariston nella terza serata di giovedì 13 febbraio. Ma in chedisono previsti in? Scopriamo nel dettaglio a che ora ciildi.Che attori di5 ci saranno aIldi5 presente a: Maria ESPOSITO (ruolo Rosa Ricci), Giovanna SANNINO (Carmela), Domenico CUOMO (Cardiotrap), Giuseppe PIROZZI (Micciarella). E i due nuovi ingressi: Alfonso CAPUOZZO (Simone) e Manuele VELO (Tommaso). Dopo scambio di battute, CONTI ricorda che5 andrà in onda dal 12 febbraio su Raiplay, con gli episodi disponibili in anteprima, e dal 26 marzo in prima serata su Raidue.