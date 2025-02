Ilfogliettone.it - Tregua in bilico, ultimatum di Netanyahu: “Hamas liberi gli ostaggi o sarà guerra”

La crisi umanitaria e diplomatica a Gaza raggiunge un nuovo punto di rottura. Il primo ministro israeliano Benjaminha lanciato unsenza precedenti a: “Se entro sabato a mezzogiorno non saranno rilasciati tutti gli, il cessate il fuoco terminerà e l’esercito riprenderà le operazioni militari fino alla sconfitta definitiva del gruppo”.L’avvertimento, approvato all’unanimità dal governo israeliano, è stato accompagnato dall’ordine di schierare truppe aggiuntive “dentro e intorno alla Striscia di Gaza”, come confermato da un funzionario israeliano. Resta però ambiguo se la richiesta riguardi il rilascio totale deglio solo dei tre previsti per sabato, secondo gli accordi in fase di negoziato.Trump e la minaccia degli Usa: “Inferno per”A sostenere la linea dura diè intervenuto l’ex presidente americano Donald Trump, che in una dichiarazione iperbolica ha avvertito: “Senon rispetta gli obblighi,l’inferno”, minacciando anche il taglio degli aiuti internazionali alla regione.