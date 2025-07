Rischio marginalità avere uno stipendio non basta

In Lombardia, il volto della povertà si fa ancora più evidente: 37.246 persone si sono rivolte ai centri di ascolto e ai servizi Caritas, con un incremento di 3.000 unità rispetto al 2023. Questo dato, rappresentando il 13% del totale nazionale, rivela una realtà in crescita che richiede attenzione e azioni concrete. Tuttavia, come sottolinea il recente rapporto della Caritas, questi numeri sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno complesso e diffuso.

Sono state 37.246 le persone accolte nei centri di ascolto o nei servizi della rete Caritas in Lombardia, 3mila in più del 2023; rispetto al totale nazionale, si tratta del 13%. Facendo la media fra i 426 centri, parliamo di 87,4 persone per centro, contro le 84,9 del 2023. Un numero in aumento, anche se Caritas, nel suo rapporto appena presentato sulla povertà in Italia, ricorda che l’osservatorio offre una visione parziale, legata ai servizi offerti e al grado di conoscenza degli stessi. Resta il fatto che nel 41% dei casi si tratta di nuovi poveri. Inoltre, tra le famiglie ascoltate in regione, il 56,2% ha figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rischio marginalità, avere uno stipendio non basta

Più lavoratori poveri . Il rischio è la marginalità - Il quadro che emerge dal "Flash Report 2024" delle Caritas diocesane e parrocchiali dipinge una realtà preoccupante: lavoratori poveri, crescente marginalità adulta e un’età media in aumento tra chi cerca aiuto.