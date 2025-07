Torna Ciak d’Estate Cinema sotto le stelle a luglio e agosto per chi resta in città

L'estate a Legnano si accende di magia con “Ciack d’Estate 2025”: un’occasione unica per vivere il cinema all’aperto nel suggestivo cortile della storica sala Ratti. Da luglio ad agosto, le serate si trasformeranno in un viaggio tra emozioni, risate e riflessioni, portando il grande schermo sotto le stelle. Non lasciarti sfuggire questa esperienza indimenticabile che unisce comunità e cultura all’insegna del cinema di qualità. Il sipario si alza, e tu?

Il cinema all'aperto torna protagonista a Legnano con la rassegna estiva "Ciack d'Estate 2025", che animerà le serate di luglio e agosto nel cortile della storica sala Ratti. La rassegna cinematografica prenderà il via oggi e proseguirà fino al 19 agosto con una selezione di film che spazia tra il cinema d'autore, la commedia, il dramma e i grandi titoli internazionali. L'apertura sarà affidata a Vermiglio, film di Maura Delpero con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico e Roberta Rovelli, una pellicola intensa e poetica che darà il via a quasi due mesi di proiezioni. Tra i titoli più attesi figurano Giurato numero 2 di Clint Eastwood, con un cast d'eccezione composto da Nicholas Hoult, Toni Collette e J.

