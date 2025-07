parco giochi si rinnova lo spazio adibito allo sport

Il parco giochi di Campofilone si trasforma, diventando ancora più vivace e funzionale! Grazie all’intervento del Comune guidato dal sindaco Giovanni Feliziani, l’area dedicata allo sport si rinnova, offrendo spazi moderni e sicuri per promuovere il benessere dei cittadini. I nuovi attrezzi e le migliorie apportate rendono il parco un punto di riferimento per tutta la comunità, incentivando uno stile di vita attivo e sano. Un passo importante verso un futuro più dinamico e condiviso.

Un intervento volto a riqualificare una delle aree pubbliche e a promuovere il benessere fisico dei cittadini. Con questo scopo il Comune di Campofilone, guidato dal sindaco Giovanni Feliziani, ha investito nel potenziamento del parco giochi comunale, rinnovando lo spazio adibito allo sport. I lavori hanno riguardato vari aspetti del ripristino dell’area, tra cui l’istallazione di nuovi attrezzi per svolgere attività fisica all’aperto, con la particolarità di essere progettati per utilizzo da parte di tutti grazie alla possibilità di regolare i carichi in base al proprio livello di allenamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it