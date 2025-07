Cena in bianco che chic! A tavola con Matilde

Immagina di immergerti in un’atmosfera da sogno, dove eleganza e storia si incontrano sotto le stelle. Sabato sera a Reggio Emilia, con il Teatro Valli a fare da cornice, è andata in scena la spettacolare Cena in Bianco, un evento raffinato e coinvolgente che ha riportato i partecipanti indietro nel tempo, tra le corti medievali di Matilde di Canossa. Un’esperienza indimenticabile che unisce gusto, cultura e magia...

Per cenare alla corte di Matilde di Canossa, ci vuole indubbiamente l’out giusto. Così sabato sera con il Teatro Valli a fare da quinta scenica, è andato in scena a Reggio Emilia uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Cena in Bianco. Per questa edizione, che si svolge sempre tra eleganza, storia e grandi protagonisti della serata sono stati quindi la Grancontessa Matilde e la sua corte, che da Quattro Castella sono arrivati in centro storico a Reggio per un evento fatto di eleganza, etica ed ecologia, divenuto un vero e proprio rito cittadino. In un dress code rigorosamene bianco ognuno ha portato il pasto, tovagliato, piatti, bicchieri e posate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena in bianco, che chic!. A tavola con Matilde

