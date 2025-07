Ex Tosi l’area Sud resta invenduta | Avevamo aspettative diverse

L’ex Tosi Sud, simbolo di un grande potenziale ancora inespresso, resta invenduta nonostante le speranze e l’ottimismo di commissario e amministrazione. Questa operazione, cruciale per la rinascita dell’area industriale, rappresentava una sfida importante per il rilancio urbano. Tuttavia, la tentata vendita si è conclusa deludendo le aspettative, lasciando aperti interrogativi sul futuro di questa porzione strategica della città. La vicenda continua a suscitare interesse e discussione tra cittadini e stakeholders.

Questa volta ci avevano sperato tutti e l'ottimismo sembrava caratterizzare le attese del commissario straordinario, Andrea Lolli, e dell'Amministrazione comunale. Invece la tentata vendita del cosiddetto Comparto ex Tosi Sud, per estensione e caratteristiche il tassello più importante dell'ex area industriale ormai avviata alla riconversione perché in grado di dare un nuovo volto a un'intera porzione di città, si è conclusa con un nulla di fatto perché non è stata presentata alcuna offerta e l'area, dunque, è a tutt'oggi invenduta. È questo il risultato dell'ultima "chiamata" che prevedeva per le 13 di ieri la scadenza per la presentazione di eventuali offerte.