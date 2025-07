Battisti autentica semplicità | Tra cascine e periferie sento un’energia unica

Cesare Battisti, chef e oste del Ratanà di Milano, incarna una cucina autentica fatta di semplicità e passione. Tra cascine e periferie, sente un’energia unica che si traduce in piatti ricchi di responsabilità sociale e rispetto per il territorio. Il suo ristorante non è solo un locale, ma un racconto vivo della sua visione culinaria, dove ogni ingrediente narra una storia. Scopriamo insieme il suo mondo, fatto di gusto e valori profondi.

Dietro ogni suo piatto ci sono responsabilità sociale, rispetto per il territorio, per gli artigiani e produttori. Il suo ristorante non è semplicemente un posto dove andare a mangiare, ma un luogo dove ascoltare un racconto, quello della sua visione di cucina. Chef e oste del Ratanà di Milano, Cesare Battisti, 54 anni, è considerato uno dei cuochi più rappresentativi della cucina di tradizione rivisitata e di qualità, in particolare quella milanese e lombarda. Oltre al Ratanà, Battisti nel 2021 ha aperto Remulass, un bistrot dedicato alle verdure nel quartiere di Porta Venezia. Nel settembre del 2022, ha inaugurato il Pastificio Ratanà, un piccolo negozio di quartiere nella zona di Isola e infine nel 2023, ha lanciato Silvano - vini e cibi al banco, nuovo spazio conviviale per la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battisti, autentica semplicità: "Tra cascine e periferie sento un’energia unica"

