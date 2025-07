Il rapimento Mazzotti 50 anni fa Cristina sui gradini del bar E quell’urlo lacerante della madre

Sono passati 50 anni dal rapimento di Cristina Mazzotti, un episodio che ancora oggi lascia un segno indelebile nei cuori di chi lo ha vissuto. Ricordare quella sera del 1975, sul gradino del bar e l'urlo straziante della madre, significa rivivere un dolore che non si è mai affievolito. Un ricordo che invita a non dimenticare e a cercare ancora la verità nascosta dietro quella tragica vicenda.

Un pensiero continuo, per molti: è la data del 30 giugno per chi ha vissuto i momenti del rapimento di Cristina Mazzotti, quella sera del 1975. I familiari, gli amici, chi ogni giorno aspettava notizie, si trova ora davanti a una lunga cifra tonda: 50 anni. Mezzo secolo passato con incredibile velocità, soprattutto per chi, ancora oggi, aspetta quel pezzo di verità a cui non si è mai arrivati: i nomi degli uomini che a Eupilio avevano fermato la Mini Minor su cui viaggiava Cristina, rapendola e consegnandola ai carcerieri. Emilio Magni, storico giornalista erbese, quella storia l’ha vissuta con grande emozione fin da subito ed è tra le persone per cui il 30 giugno non poteva essere un giorno come un altro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it