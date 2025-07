Dalai Lama novant’anni per la felicità di tutti

Il Dalai Lama compie 90 anni, un traguardo che celebra non solo la sua vita, ma anche il futuro della tradizione buddista. Viviana Ponchia ci racconta di questa importante decisione, attesa con trepidazione, che potrebbe segnare un nuovo capitolo per milioni di seguaci in tutto il mondo. La domanda cruciale è: l’istituzione continuerà solo se ci sarà ...

Viviana Ponchia Nel pre-testamento spirituale scritto all’età di 76 anni, Tenzin Gyatso scrisse che solo al compimento dei novanta avrebbe deciso con i vertici della tradizione buddista se l’istituzione del Dalai Lama dovesse continuare o morire con lui. È nato il 6 luglio, i festeggiamenti sono già iniziati davanti a una torta di burro e orzo tostato e l’incertezza sarà sciolta domani: dopo 600 anni, l’istituzione andrà avanti solo se ci sarà una forte richiesta popolare e senza l’ingerenza del governo cinese, che considera il premio Nobel per la Pace un separatista e rivendica il diritto di designare il suo successore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalai Lama, novant’anni per la felicità di tutti

