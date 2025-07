Arriva il 105 Summer Festival D’Alessio The Kolors e altri big

Se sei pronto a vivere un’estate indimenticabile, non perdere il 105 Summer Festival! Venti due artisti straordinari, tra cui Alessio The Kolors, Alessandra Amoroso e Gabry Ponte, si esibiranno a Comacchio il 4 luglio. Un evento imperdibile che promette emozioni, musica e divertimento sotto le stelle. I nomi li ha appena svelati, e l’attesa cresce: preparati a scatenarti con i migliori talenti del panorama musicale italiano!

Ventidue artisti (AKA 7even, Alessandra Amoroso, Alessandro, Benji & Fede, Capo Plaza, Cioffi, Coco, Cristiano Malgioglio, El Ma, Gabry Ponte, Gheba, Gigi D’Alessio, Grelmos, Kaput, Rkomi, Rose Villain, Settembre, Stefano Pitasi, The Kolors, Tropico, Venerus, Vidaloca) saranno gli interpreti del 105 Summer Festival che farà tappa a Comacchio, venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 20, nell’Area Park di via Sicilia a Porto Garibaldi. I nomi li ha presentati ieri, nei locali della Manifattura dei Marinati, il vicesindaco di Comacchio Maura Tomasi che ha anche la delega ai Grandi eventi. A fianco a lei c’era anche la presidente dell’Associazione Comacchio Festival che ha organizzato l’evento, Agnieszka Brenska, che evidenzia che la portata dei nomi dei cantanti che arriveranno venerdì a Porto Garibaldi "saranno sicuramente un’azione di promozione del territorio molto efficace e importante per l’incoming turistico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it