Israele Coloni contro soldati

Un nuovo e inquietante capitolo si apre nel conflitto israelo-palestinese, con coloni ultrà che attaccano le forze militari in Cisgiordania, sfidando l’autorità e destabilizzando la fragile pace della regione. Questi episodi di violenza, che coinvolgono aggressioni e sabotaggi, rischiano di intensificare ulteriormente le tensioni e complicare gli sforzi di dialogo e negoziazione. La situazione rimane critica e in costante evoluzione, lasciando aperta una domanda fondamentale: quale sarà il passo successivo in questa escalation?

di Aldo Baquis TEL AVIV Un nuovo fronte si è aperto per l’esercito israeliano quando ieri un centinaio di coloni ultrà hanno espugnato il comando di una brigata in Cisgiordania dopo aver sopraffatto l’unità che lo presidiava. Contro i militari hanno fatto ricorso a spray urticanti, hanno danneggiato i veicoli in sosta, hanno tracciato slogan sui muri e hanno dato alle fiamme un’installazione sofisticata utilizzata dall’intelligence per fini operativi. Con questo "blitz" – conclusosi senza vittime e senza arresti – hanno inteso mostrare la propria determinazione a dettare legge nella zona, al di là della politica del governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele Coloni contro soldati

In questa notizia si parla di: coloni - israele - soldati - sofisticata

Gaza, Starmer: «blocco» ai commerci con Israele e sanzioni ai coloni | «Israele pronta ad attaccare le centrali nucleari in Iran» - Il recente escalation in Medio Oriente vede Gaza sotto pressione e Israele minaccia azioni contro le centrali nucleari in Iran, mentre il Regno Unito chiede un blocco commerciale con Israele e sanzioni ai coloni.

Ieri, a Repubblica delle Idee, dopo gli attacchi di Israele in Iran, Corrado Augias ha fatto l’unica domanda che davvero conta: "Quando c'è stato il bombardamento israeliano in Iran sono rimasto sconvolto. Ho molto apprezzato, dal punto di vista tecnico, l'azion Vai su Facebook

Israele Coloni contro soldati.

Israele, i coloni assaltano la base Idf, si infiamma la Cisgiordania. Netanyahu: “Anarchici” - Da giorni gli abitanti del distretto Binyamin sono protagonisti di violenze. Lo riporta repubblica.it

Un gruppo di coloni israeliani ha dato fuoco a una base militare in Cisgiordania - Non si fermano le violenze nella regione occupata da Israele, dove decine di coloni estremisti hanno anche attaccato alcuni soldati. msn.com scrive