L’équipe anti dipendenze Team unico in Europa all’istituto Maugeri

L'Italia si distingue ancora una volta per l’innovazione nel campo della salute: nasce Esod, l'Équipe ospedaliera specializzata in dipendenze, un team unico in Europa all'Istituto Maugeri di Pavia. Con un approccio integrato, si occupa di identificare, trattare e studiare nuove soluzioni per combattere le dipendenze da sostanze emergenti. Questo nuovo servizio rappresenta un passo avanti decisivo per la tutela della salute pubblica, aprendo nuove speranze per chi lotta contro queste sfide.

Un acronimo, Esod (Équipe ospedaliera specializzata in dipendenze) per prendersi cura dei pazienti che fanno uso delle nuove sostanze, per l’identificazione analitica, per il trattamento dei sintomi correlati all’abuso e per lo studio di cure che possano far tornare indietro le lancette della salute danneggiata. Tagliato ieri il nastro del nuovo servizio del Centro antiveleni Irccs Maugeri Pavia, il primo e al momento unico centro operativo in Italia con focus sulle nuove sostanze psicoattive. Non a caso è stata scelta Pavia, dove è nata la tossicologia e dove opera il centro punto di riferimento nazionale anche nell’ambito delle droghe per la presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento politiche antidroga e a servizio di tutti gli ospedali del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’équipe anti dipendenze. Team unico in Europa all’istituto Maugeri

