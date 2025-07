La Pergola non è Teatro nazionale Declassata una storia secolare

La Pergola, simbolo secolare di Firenze e cuore pulsante della cultura italiana, ha visto il suo prestigio messo in discussione. Dopo settimane di tensioni e sospetti, la retrocessione della Fondazione Teatro della Toscana nel panorama teatrale nazionale segna un capitolo amaro nell’evoluzione di questa istituzione storica. È un richiamo forte alla necessità di rinnovamento e rispetto delle qualità che hanno fatto grande il teatro italiano, affinché si possa riscrivere un nuovo futuro all’altezza della sua fama.

Uno dei teatri storici più importanti d’Italia "non rispetta la condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica di Teatro nazionale". È l’amaro epilogo della Fondazione Teatro della Toscana, con sede principale al Teatro della Pergola di Firenze (comprendendo anche il Teatro di Rifredi, sempre a Firenze, e l’Era di Pontedera, in provincia di Pisa). La retrocessione nella serie B dei teatri era nell’aria da giorni: dopo le dimissioni in massa di tre commissari su sette della Commissione consultiva per il teatro del ministero della Cultura, è andato un scena uno scontro politico tra Firenze e Roma, con Stefano Massini (nella foto a fianco), direttore artistico del Teatro della Toscana, al centro delle accuse e controaccuse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La Pergola non è Teatro nazionale". Declassata una storia secolare

