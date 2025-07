Bozzetti in Fiera via libera di Sala

Il futuro di Fiera Milano prende forma con entusiasmo e trasparenza: il Comune ha dato il via libera, inviando alla Regione Lombardia la lettera di assenso per la nomina di Giovanni Bozzetti alla presidenza. Stamattina, l’approvazione definitiva della Giunta regionale ufficializzerà questa scelta strategica, segno di un impegno condiviso verso una crescita sostenibile e innovativa. La nuova era del settore fieristico milanese sta per iniziare, e tutto indica che...

Il Comune di Milano ha inviato alla Regione Lombardia la lettera di assenso alla nomina di Giovanni Bozzetti alla presidenza di Fondazione Fiera Milano. Stamattina la Giunta regionale potrĂ quindi procedere all’approvazione della delibera di nomina, come anticipato giĂ nei giorni scorsi. Non a caso la designazione della nuova presidenza di Fondazione Fiera è stata infine inserita nell’ordine del giorno della seduta dell’esecutivo in programma oggi. Ma perchĂ© la nomina di Bozzetti possa diventare definitiva occorrerĂ aspettare il passaggio in Consiglio regionale. Ad ogni modo, il via libera del sindaco Giuseppe Sala alla nomina di Bozzetti chiude l’affaire Fondazione Fiera sotto l’aspetto politico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bozzetti in Fiera, via libera di Sala

