Magris apre l’ Ancona Jazz festival Sestetto che suona come un’orchestra

Un'esperienza musicale unica che trasforma il sestetto in un’orchestra vibrante, pronta a conquistare il pubblico con sonorità coinvolgenti e improvvisazioni straordinarie. Questa sera alle 21.30 alla Mole Vanvitelliana, l’Ancona Jazz Festival si apre con il progetto ‘Europlane For Jazz’ di Roberto Magris, un viaggio sonore che promette emozioni indimenticabili. Non perdere questa occasione esclusiva di vivere il jazz in modo nuovo e sorprendente.

Inizia con le prime due tappe del progetto 'Here, There, Everywhere' il ricco programma estivo di ' Ancona Jazz '. Stasera (ore 21.30) alla Mole Vanvitelliana in esclusiva italiana si potrà ascoltare il progetto ' Europlane For Jazz ' del pianista Roberto Magris, affiancato da Tony Lakatos, sax tenore e soprano, Maciej Sikala, sax tenore e soprano, Lukas Oravec, tromba e flicorno, Rudi Engel, contrabbasso, e Gasper Bertoncelj, batteria. Un ritorno eccellente, un ensemble che è quasi un manifesto: Magris rimette in pista dopo vent'anni il suo storico progetto proprio dove tutto iniziò, all'Ancona Jazz Festival 2009.

