Al via la nuova stagione L’Anfiteatro romano torna al centro dell’estate dorica | Ecco visite e spettacoli

L'estate dorica si riscopre sotto i riflettori dell'Anfiteatro Romano, protagonista di una rinascita culturale che unisce storia e spettacolo. Grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale e dei Musei nazionali Marche, questa meraviglia antica torna a vivere, offrendo visite guidate e suggestivi eventi. Un triennio di collaborazione che promette un ricco programma e nuove emozioni: scopriamo insieme cosa ci riserva questa stagione indimenticabile.

Se l' Anfiteatro Romano è tornato ad essere un punto di riferimento per la vita culturale (e non solo) di Ancona questo è merito dell'impegno dell'Amministrazione comunale e della Direzione Musei nazionali Marche. Una sinergia non 'spot', come conferma l'accordo triennale stipulato tra il sindaco Daniele Silvetti e il dirigente della suddetta Direzione Luigi Gallo. Il direttore del Museo Archeologico delle Marche Diego Voltolini spiega che questo "ci permette di lavorare in una prospettiva a lungo termine per valorizzare l'Anfiteatro, che dal 2025 è entrato nell'offerta continuativa dei Musei, e le sue attività ".