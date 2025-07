Finalmente qualcuno ha il coraggio di parlare Beatrice non è stata citata ma si riferiva a lei

Finalmente qualcuno ha il coraggio di parlare, smascherando le ingiustizie e offrendo una luce di speranza in un contesto spesso avvolto dall'omertà. Beatrice, giovane allieva di 25 anni, ci ricorda quanto sia fondamentale valorizzare la vita e ascoltare le voci di chi rischia di essere dimenticato. Le parole di Davide Belcuore risuonano come un appello a non fermarsi davanti alle difficoltà.

"Provo gratitudine per le parole del generale Pietro Oresta perché in un ambiente che come famiglia, abbiamo percepito privo di umanità e di tatto, contribuiscono ad aprire gli occhi. Purtroppo sono state estrapolate dal contesto e strumentalizzate. È encomiabile che qualcuno abbia avuto il coraggio di mettere al centro il valore della vita ". Sono le parole di Davide Belcuore, zio di Beatrice, allieva di 25 anni che nel 2024 si è uccisa alla Scuola marescialli di Firenze. A lei è andato anche il pensiero del padre, Stefano Belcuore. Ha sentito il discorso? "Sì, me l'hanno girato e ho pensato subito a Beatrice.

