via ai tour di bella di sera e mosaico di notte

Quest’estate, Ravenna si trasforma in un palcoscenico di magia e cultura, con eventi serali e notturni che arricchiranno le vostre serate. Tra visite guidate tra affreschi mozzafiato e concerti coinvolgenti, la città vi invita a vivere un’esperienza unica sotto il cielo stellato. Non perdete l’occasione di scoprire le meraviglie di Ravenna in un modo tutto nuovo: lasciatevi catturare dall’atmosfera incantata di “Mosaico di notte” e “Ravenna bella di sera”.

Ravenna animerà anche quest'anno le sue serate estive con un ricco calendario di eventi serali e notturni che si articolano tra le visite guidate di Mosaico di notte (www.visitravenna.it) e gli appuntamenti musicali di Ravenna bella di sera (www.turismo.ra.it). Il cartellone è promosso dall'assessorato al Turismo in collaborazione con le realtà locali. "Mosaico di notte e Ravenna bella di sera – ha dichiarato ieri l'assessore al Turismo e alle Politiche Culturali Fabio Sbaraglia presentando gli eventi - rappresentano due tra gli appuntamenti più attesi dell'estate ravennate. Sono occasioni preziose per riscoprire la città con occhi nuovi, immersi in una luce diversa, tra arte, storia e musica.

