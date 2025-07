Transizione ecologica A2A e Bergamo | un patto efficace

Un patto forte tra A2A e Bergamo, volto a promuovere una transizione ecologica più efficace e sostenibile. Con un impegno concreto nel territorio, l’economia circolare e lo sviluppo locale, il Gruppo ha generato un valore di 268,4 milioni di euro, crescendo del 64,5%. Oltre 42 milioni di euro investiti in impianti e infrastrutture testimoniano una strategia di crescita responsabile e innovativa. Con questo slancio, A2A si conferma protagonista di un futuro più verde e resiliente per Bergamo e oltre.

Un impegno sempre più costante a favore del territorio e della transizione ecologica, l’economia circolare e lo sviluppo locale. Con un valore generato sul territorio pari a 268,4 milioni di euro, in crescita del 64,5% rispetto al 2023, e oltre 42 milioni di euro di investimenti in impianti e infrastrutture nella Bergamasca, il Gruppo A2A ha presentato ieri mattina al Kilometro Rosso, alla presenza della sindaca di Bergamo Elena Carnevali, il decimo Bilancio di sostenibilità territoriale. Il documento illustra le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2024 e le prospettive future. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Transizione ecologica. A2A e Bergamo: un patto efficace

