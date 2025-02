Biccy.it - Situazione critica per Kekko a Sanremo: “Non sta in piedi”

Ieri pomeriggio al Teatro Ariston disi sono tenute le prove generali e tutti i 29 artisti in gara al Festival si sono esibiti con i loro inediti. Purtroppo quando è toccato ai Modà,è scivolato ed è caduto dalle scale infortunandosi. Pare infatti che il frontman del noto gruppo si sia incrinato una o più costole. Sembra che in Teatro sia subito intervenuto un medico e che nelle nelle ore successive il 46enne sia stato visitato in maniera più dettagliata. Gabriele Parpiglia ha aggiornato sulle condizioni del cantante ed ha parlato di, perché pare cheabbia avuto difficoltà a stare in, ma anche a rimanere seduto.perdei Modà.Come prevedibile,non ha potuto sfilare sul green carpet davanti al Teatro Ariston, dove invece si sono presentati gli altri membri del gruppo.