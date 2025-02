Linkiesta.it - Perché mangiare a Sanremo… è mangiare a Sanremo

Chissà dove mangiò Nilla Pizzi neldel 1951, o in quale ristorante sedeva Wilma De Angelis nel Sessanta, prima ancora di nutrirsi, senza saperlo, di anfetamine. Ma, soprattutto, chissà dove mangia tutto il resto della gente che si trova aper qualsiasi altro motivo che non sia cantare. Noi che la bocca la usiamo solo per, proviamo a suggerirvi qualche indirizzo di trattorie, ristoranti, colazioni e, ovviamente, focacce.Senese Pizza napoletana in evoluzioneCi sono le pizze in stile gastronomico, quelle napoletane, romane, sottili. E poi ci sono le pizze buone davvero. È innegabile come ognuno di noi ha delle preferenze sul tipo di pizza, ma è certo come una pizza fatta con cura, a prescindere dallo stile, possa piacere a tutti.Staccandosi dalle vie del centro di, vale la pena raggiungere il locale di Giovanni Senese, lievitista d’origine partonepea che ha trovato la sua dimensione su questo lato di Riviera, lavorando tra il forno e il suo orto sinergico sulle colline sanremesi in cui segue con attenzione la crescita dei vegetali che usa per le sue pizze.