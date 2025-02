Lanazione.it - Giorno del Ricordo, le iniziative in programma a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 10 febbraio 2025 – Oggi si celebra ildel. La giornata è stata istituita nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Ma cosa successe? Dopo la Seconda guerra mondiale, migliaia di italiani delle regioni di confine – in particolare dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia – furono vittime di violenze, deportazioni e uccisioni da parte delle forze jugoslave di Tito. Molti furono gettati nelle foibe, cavità carsiche naturali trasformate in fosse comuni, mentre circa 350.000 italiani furono costretti ad abbandonare le proprie case per sfuggire a rappresaglie e persecuzioni. Un esodo che segnò intere generazioni, spesso accolte con diffidenza o addirittura ostilità nel resto d'Italia. Oggi, ildelè un’occasione non solo per commemorare le vittime, ma anche per riflettere sull’importanza della memoria storica.