Quotidiano.net - ‘Ora o Mai Più’ 8 febbraio: chi ha vinto, classifica e polemiche

, discussioni e qualche bella esibizione, ma anche un numero impressionante di stecche nella puntata di sabato 8dio Mai. Chi ha? Cosa ha riservato la? Tanti momenti particolari hanno caratterizzato questa puntata. La prossima puntata dio Maiandrà in onda sabato 22, visto che il 15 ad andare in onda su Raiuno sarà la finale del Festival di Sanremo. La: Pierdavide Carone hala puntata dio Maidi sabato 8, davanti a Valerio Scanu, Carlotta, Loredana Errore, Pago, Antonella Bucci, Matteo Amantia e Anonimo Italiano. Puntata in due manches come di consueto. La prima manche si apre con l’esibizione di Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti con ‘La donna cannone’. Per loro il punteggio totale è di 56 punti.