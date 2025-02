Ancelotti | La penalità? Le persone del calcio non lo capiscono

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-09 00:52:00 Giorni caldissimi per ilspagnolo!La prima cosa che ha fattoEra per rinunciare a fare una valutazione della controversache supponeva lo 0-1. Non volevo più tensione arbitrale, anche se qualcosa finì per commentare. Festeggia seguire i leader, ma si rammarica di non aver preso un trionfo che pensi che meritassero. E ha lasciato un promemoria della difficoltà con cui Madrid è in competizione: “Ho visto Carvajal, Militao, Rüdiger e Alaba salutare i suoi compagni di squadra prima della partita .”.Ladi 0-1: “No, non voglio parlare dell’arbitro. Motivo? Non voglio, semplicemente.”Valutazione del risultato finale: “Abbiamo meritato di più, specialmente nella seconda parte, dove abbiamo avuto il controllo totale. La prima parte era totalmente diversa, lento che abbiamo fatto nella seconda metà.