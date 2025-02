Dimore storiche l’annuncio del sindaco Manfredi | Villa Ebe sarà ristrutturata e affidata al Fai

Leggi su Ildenaro.it

Ebe, residenza del grande architetto dell'800 Lamont Young, nei decenni scorsi vandalizzata e data alle fiamme,e successivamente gestita dal Fai, il Fondo per l'ambiente italiano. Lo ha annunciato ildi Napoli Gaetano, intervenendo al convegno dei delegati e volontari del Fai in corso alla Scala di Milano. "Ebe – ha ricordato – si trova alle rampe di Pizzofalcone, in quel monte Echia che è stato il luogo fondativo di Napoli da parte dei primi greci. In accordo con il Fai, che poi la gestirà, la ristruttureremo e diventerà un luogo in cui si racconterà un altro pezzo della nostra straordinaria città".