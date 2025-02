Juventusnews24.com - Probabili formazioni Como Juve: ultime sulle scelte di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, lediper il match di questa sera, che apre la 24esima giornataGiorno di gara per la, in campo questa sera anel match che apre la 24esima giornata di questo campionato. Bianconeri in cerca di continuità dopo la vittoria contro l’Empoli.pronto a confermare la formazione vista contro i toscani, con un undici titolare identico a quello che è tornato al successo in Serie A domenica scorsa.NTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All.Leggi suntusnews24.com