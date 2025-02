Romatoday.it - Paura ai Parioli: caldaia in fiamme sul balcone

Leggi su Romatoday.it

ai. Una, che si trovava sul, ha preso fuoco. Questo quanto accaduto poco dopo le 15 di giovedì 6 febbraio. Secondo quanto appreso, le- per cause in corso di accertamento - sono divampate al sesto piano di una palazzina, in via Filippo Civinini. .