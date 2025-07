Disabile ferito i pm | prove insufficienti archiviare

In un caso che aveva suscitato grande attenzione, le nuove indagini sul disabile ferito presso il centro di riabilitazione Villa Santa Maria a Tavernerio si concludono senza prove sufficienti per procedere. Gli inquirenti, dopo aver ascoltato il personale e riesaminato il fascicolo, non hanno riscontrato elementi concreti di violenze o maltrattamenti. Per questo motivo, il procuratore di Como, Massimo Astori, ha chiesto al gip di archiviare definitivamente la posizione, segnando un importante capitolo nella vicenda.

Gli inquirenti hanno riesaminato il fascicolo e hanno ascoltato personale del centro di riabilitazione privato convenzionato Villa Santa Maria di Tavernerio, tra cui la direttrice, ma dagli elementi raccolti nell’ambito delle nuove indagini non è "sufficientemente dimostrabile un contesto ed un regime di vita caratterizzato da violenze e condotte maltrattanti". Per questo il procuratore di Como Massimo Astori ha chiesto al gip, per la seconda volta, di archiviare il fascicolo d’inchiesta scaturito dalla denuncia dei genitori di un minorenne disabile che dal 19 marzo 2020 fino al novembre 2021 era stato in cura nella clinica specializzata nella cura di disturbi neuropsichiatrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disabile ferito, i pm: prove insufficienti, archiviare

