conti in ordine e investimenti alfa ecco il piano industriale

Investimenti per 265 milioni di euro sul territorio per un servizio sempre più efficiente e sostenibile. Sono le cifre del nuovo piano industriale di Alfa, il gestore idrico della provincia di Varese. È stato approvato, insieme al bilancio 2024, dall’assemblea dei soci che si è riunita alle Ville Ponti. Lo scorso anno ha visto un sensibile recupero rispetto al biennio 22-23, fortemente condizionato dall’inflazione e dall’impennata dei costi energetici, stimata in oltre 50 milioni. La gestione si è mantenuta solida grazie a una politica di efficienza e controllo dei costi. Il nuovo piano industriale conferma l’ambizione strategica di Alfa con investimenti medi annui pari a 26,27 milioni, focalizzati su sostenibilità, resilienza delle reti, manutenzione degli impianti, transizione energetica e digitalizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it