Un incendio devastante ha ridotto in cenere svariati ettari di grano tra Marsciano e Cerqueto, causando danni ingenti all’azienda agricola proprietaria. Le alte temperature, la siccità e il vento hanno alimentato le fiamme, che ancora una volta evidenziano la fragilità delle nostre campagne. La perdita di un raccolto prezioso si somma alle minacce crescenti di eventi estremi, sottolineando l’urgenza di strategie più efficaci per proteggere il nostro patrimonio rurale.

Svariati ettari di grano ancora da mietere in fumo e danni per diverse migliaia di euro per l’azienda agricolta proprietaria degli appezzamenti. Sono le conseguenze di un incendio che ieri mattina ha interessato un campo sulle colline tra Marsciano e la frazione di Cerqueto, a pochi chilomentri da Perugia. Le fiamme, spinte dal vento, hanno interessato anche aree con vegetazione, lambito le alberature e la recinzione di un’abitazione e si sono spinte fino alla banchina della strada statale 317. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Todi e Perugia, la Protezione civile di Marsciano e la Polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calore e siccità, mix "letale". A fuoco svariati ettari di grano. Danni per migliaia di euro

