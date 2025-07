Live Aid il suono di un’era Quando negli anni ’80 il mondo era migliore

Gli anni Ottanta, un’epoca di rivoluzioni musicali e sociali, sono stati scolpiti da eventi iconici come il Live Aid. Questo concerto storico, capace di unire il mondo in nome della solidarietà, ha segnato un’epoca. Ora, Gabriele Medeot ci guida attraverso 240 pagine di ricordi, emozioni e suoni, per rivivere quella magia e riscoprire come il cuore di quell’era batteva forte. Un viaggio a ritroso, nel quarantennale del mega-evento, dedicato a chi...

Se gli anni Ottanta hanno cambiato tutto, Bob Geldof col più visionario dei suoi concerti ha cambiato gli anni Ottanta. E sono proprio gli echi, i ricordi, le passioni virate dal tempo di quell’impresa a prendere forma nelle 240 pagine di " Live Aid - Il suono di un’era ", volume che l’autore Gabriele Medeot presenta martedì prossimo alle 19 all’Hard Rock Café di via Dante. Un viaggio a ritroso, nel quarantennale del mega-evento, dedicato a chi c’era, ma soprattutto a chi (ancora) non c’era. La maratona "faticosa, ma molto emozionante" come ricorda il giornalista Franco Zanetti nella sua prefazione, offre a Medeot l’opportunità di riproporne alcuni momenti al pianoforte accompagnato dalla cantante Laura Panetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Live Aid, il suono di un’era. Quando negli anni ’80 il mondo era migliore

