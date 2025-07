Piste ciclabili la Fiab promuove la città

Civitanova si conferma città protagonista nel percorso verso una mobilità più sostenibile, ricevendo anche per il 2025 la prestigiosa Bandiera Gialla FIAB. Tuttavia, non mancano le voci critiche che invitano a un impegno più concreto e innovativo. La sfida ora è trasformare queste riconferme in veri passi avanti, rendendo la città un esempio di mobilità ciclabile all’altezza delle aspettative e delle esigenze dei cittadini.

Civitanova riconfermata " Comune ciclabile " e anche per il 2025 ottiene la bandiera gialla Fiab. Nessun passo avanti rispetto allo scorso anno, quindi come nel 2024 sono state due le "bike-smile" assegnate alla città nell’ambito del progetto che valuta l’impegno dei Comuni nella promozione della mobilità su due ruote. Non sono infatti mancate in questi mesi dure critiche da parte della Federazione italiana ambiente e biciclette Costa Macerata-Fermo in merirto alle scelte fatte dall’amministrazione comunale, in una città in cui mancano completamente i percorsi urbani dedicati alle due ruote e dove sono stati lasciati nell’abbandono i tratti delle ciclovie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it