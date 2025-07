Il Pride invade il centro | Liberazione collettiva

Il Pride invade il centro di Imola, trasformandolo in un vivace crocevia di colori, suoni e passioni. Palloncini, cori e striscioni si mescolano alle bandiere arcobaleno, tra cui quella aggiornata più inclusiva e globale, e qualche vessillo palestinese. Un corteo di circa 200 persone, partito dalla stazione, ha dato vita all’ottava edizione di Rivolta Gaya, una presa di parola forte e significativa contro le ingiustizie e le discriminazioni.

