le intercettazioni su mafia e appalti ritrovati i brogliacci dopo 33 anni

Dopo 33 anni di mistero, i brogliacci delle intercettazioni su mafia e appalti sono finalmente tornati alla luce. La scoperta, avvenuta nell’archivio della Guardia di Finanza di Caltanissetta, riaccende le speranze di fare luce su uno dei capitoli più oscuri della lotta alla criminalità organizzata. Forza Italia chiede di poter visionare i documenti in Commissione antimafia, per garantire trasparenza e giustizia. La verità sta emergendo, e il suo impatto potrebbe essere decisivo.

I brogliacci delle intercettazioni dell’inchiesta Mafia e Appalti sono stati ritrovati. E Forza Italia chiede di poterli visionare in Commissione antimafia. A trovare i riassunti e gli appunti scritti delle captazioni dell’indagine che stava a cuore a Paolo Borsellino è stato il Gico della Guardia di Finanza di Caltanissetta in un archivio della sede palermitana. Le bobine erano già state trovate mesi fa negli archivi della Procura di Palermo, i brogliacci si trovavano in quattro buste di colore giallo con i timbri della GdF apposti nel 1992, ricoperte di polvere e lasciate a terra. I BROGLIACCI E LA STRAGE I nastri, secondo un documento firmato dall’ex pm di Palermo Gioacchino Natoli, dovevano essere distrutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net