Truffata anziana in casa Rubati soldi e monili d’oro

In un mondo in cui la truffa ai danni degli anziani si moltiplica, è fondamentale restare vigili e diffidare da chi si presenta con scuse improbabili. È successo a una signora di 75 anni, che, appena tornata da una spesa, ha incontrato un falso tecnico dei termosifoni con un biglietto convincente. La sua storia ci ricorda quanto sia importante riconoscere i segnali di allerta per proteggere i nostri cari da truffatori astuti e insidiosi.

"Sono un tecnico dei termosifoni e devo effettuare un intervento nella sua abitazione". Con questo biglietto da visita venerdì mattina un uomo si è presentato davanti al portone di una signora di 75 anni residente in via Volta. Lei era appena tornata dalla spesa mattutina al Conad di viale Carducci. Quando era ormai arrivata vicina all’ingresso della sua abitazione l’uomo, capelli corti scuri, leggera barba e di lingua italiana, si è avvicinato e le ha detto che doveva eseguire un intervento "perché c’era stata una perdita nel condominio". La signora, classe 1949, fidandosi del soggetto, gli ha permesso di entrare in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffata anziana in casa. Rubati soldi e monili d’oro

