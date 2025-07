Furto a segno nella piscina di Stradella.

Notte di tensione a Stradella e Pavia, dove ignoti malviventi hanno tentato di svaligiare la piscina comunale e l’Itis Cardano. A Stradella, hanno forzato l’ingresso dell’impianto natatorio, rubando circa 150 euro in contanti, mentre a Pavia il colpo è fallito. La sicurezza delle strutture pubbliche resta un tema caldo: cosa si può fare per garantire maggiore protezione? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco.

STRADELLA (Pavia) Furto ai danni della piscina comunale di Stradella, tentativo fallito all'Itis Cardano di Pavia. Nella notte tra venerdì e ieri, ignoti malviventi hanno rubato i circa 150 euro in contanti trovati nella cassa dell'impianto natatorio in via Tevere a Stradella. Dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, hanno forzato la porta d'accesso agli uffici e puntato al cassetto con i soldi, portando via le poche banconote lasciate come fondo cassa per i resti alla ripertura. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Stradella, intervenuti per il sopralluogo, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili del colpo notturno, che forse speravano in un bottino più ingente nel periodo di attività della piscina scoperta.