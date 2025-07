pedalando in abruzzo lungo il cammino dei briganti con il torretta bike di porcari

Preparati a vivere un’avventura unica attraverso i paesaggi mozzafiato dell’Abruzzo, pedalando lungo il suggestivo Cammino dei Briganti con il Torretta Bike di Porcari. Dal 9 al 13 luglio, 220 chilometri di storia, cultura e natura ti aspettano tra le pendici di due regioni affascinanti. La serata del 12 sarà speciale: i partecipanti si immergeranno nelle tradizioni locali indossando costumi tipici per celebrare questo evento indimenticabile. Non perdere questa straordinaria esperienza!

Il Cammino dei Briganti. Il 24^ tour cicloturistico, di aggregazione, rievocazione storica e molto altro, dell'associazione Torretta Bike di Porcari, si svolgerà dal 9 al 13 luglio tra le pendici di Abruzzo e Lazio, per 220 chilometri e oltre cinquemila di dislivello. La novità è costituita dal fatto che nella serata di sabato 12, a Tagliacozzo, in occasione di una festa locale, i 26 porcaresi che parteciperanno saranno in costume tipico (realizzati appostiamente da una sartoria teatrale di Lucca), dei briganti che vivevano al confine fra Stato Pontificio e Regno borbonico nel 1850. In una specie di gemellaggio, quella sera i ciclisti porcaresi saranno "battezzati", chi non ne ha ancora, avrà un soprannome.