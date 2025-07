Torna il Premio Batani Domani al Palace Hotel che compie 20 anni

Torna il prestigioso Premio Batani, un evento imperdibile che celebra due decenni di eccellenza nel giornalismo e rafforza il legame tra Milano Marittima e il suo storico Palace Hotel. Dopo vent’anni di successi, questa serata speciale promette emozioni, riconoscimenti e un omaggio all’epoca dorata della riviera romagnola. Domani la città si prepara a vivere un momento di grande prestigio e orgoglio, unendo passato e presente in un’unica celebrazione.

A Milano Marittima torna anche quest’anno il prestigioso Premio Batani. Domani sera, infatti, il Palace Hotel della famiglia Batani è pronto per la nuova edizione del Premio internazionale ’Antonio Batani’ al giornalismo. Il Palace Hotel, primo cinque stelle di Milano Marittima, apriva le sue porte esattamente 20 anni fa ed è pronto ai festeggiamenti. Domani la serata riaccenderĂ i riflettori sull’epoca dorata nella quale a Milano Marittima si ballava sulle note dei grandi dj, il tramonto si guardava sorseggiando bollicine sulla spiaggia, e il Palace Hotel diventava da subito un’icona. Anche il Premio, voluto da Antonio Batani, accendeva i riflettori sulla cultura, sul giornalismo e sull’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il Premio Batani. Domani al Palace Hotel che compie 20 anni

