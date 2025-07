Collana strappata dal collo | Gli anziani hanno paura

La paura degli anziani cresce a Campi, dove recenti episodi di criminalità mettono a dura prova la loro serenità. Come raccontano Nicola Douglas De Fenzi e Paolo Gandola, la rapina avvenuta in pieno giorno in via Tevere, con una collana d’oro strappata dal collo di un’anziana, riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Un episodio che non può essere sottovalutato e che richiede risposte chiare e immediate da parte delle istituzioni.

"Le hanno rubato la collana d’oro in pieno giorno in via Tevere mentre l’anziana stava andando a fare acquisti in un negozio": a raccontare quanto successo nei giorni scorsi a Campi sono Nicola Douglas De Fenzi, capogruppo di Impegno Vero, e Paolo Gandola, capogruppo della lista di centrodestra. Entrambi i consiglieri ribattono spesso sulla questione sicurezza e anche in questo caso non le mandano a dire dietro parlando di "episodio raccapricciante". E spiegano così la loro presa di posizione: "Gli anziani hanno paura a uscire di casa da tempo. Non più solo nelle ore serali, purtroppo, ora anche in pieno giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Collana strappata dal collo: "Gli anziani hanno paura"

In questa notizia si parla di: collana - anziani - paura - strappata

Collana strappata dal collo: Gli anziani hanno paura.

Foligno, anziana rapinata in casa: strappata la collana d'oro e spariti 200 euro - Anziana rapinata in casa appena dopo aver scoperto il furto di 200 euro in contanti. Da ilmessaggero.it

Firenze, strappano collana d'oro indossata da un'anziana e scappano: arrestati due minori - Ieri pomeriggio, la polizia di Firenze ha proceduto al fermo di un 16enne di origine tunisina ed un 17enne di origine egiziana per rapina aggravata in concorso. 055firenze.it scrive