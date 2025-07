Il cardinale Bagnasco sarà ospite per due giorni della comunità

Un’occasione imperdibile per la comunità di Leguigno, che si prepara a vivere due giorni di celebrazioni e spiritualità con un ospite d’eccezione. Il cardinale Bagnasco, figura di rilievo nel mondo ecclesiastico, sarà protagonista della sagra patronale dei Santi Gioacchino ed Anna, portando il suo messaggio e la sua presenza tra fedeli e devoti. Un momento di grande significato che rafforza i legami di fede e tradizione nella nostra comunità.

Si avvicina la sagra patronale dei Santi Gioacchino ed Anna per la frazione di Leguigno, ma l'intera l' unità pastorale Beata Vergine del Carrobbio, che comprende tutte le parrocchie del comune di Casina, sarà in festa per due giorni con un ospite d'eccezione. Ha, infatti, accettato l'invito del parroco don Marcello Mantellini, il vescovo emerito di Genova, Angelo Bagnasco, ordinato cardinale da Papa Ratzinger nel 2007 e proprio uno dei candidati alla salita al soglio petrino per il post papato di Benedetto XVI poi preso in carico da Papa Bergoglio. Si parte sabato 26 luglio alle 10 con l'inaugurazione della scalinata della chiesa di San Bartolomeo di Casina, ristrutturata grazie a varie donazioni dei fedeli mentre, a seguire, il cardinale presiederà la Santa Messa del alle ore 10.

Il cardinale Bagnasco: «C?è una umanità impaurita per ciò che non va nel mondo» - Il cardinale Angelo Bagnasco, 82 anni, ex presidente della CEI e della Conferenza Episcopale Europea, esprime la sua visione in un libro, sottolineando come l’umanità possa sentirsi impaurita per le criticità del mondo.

