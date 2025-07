auto contro moto un morto centauro milanese la vittima

Tragedia sulle strade della Bergamasca: un incidente fatale ha strappato la vita a Roberto Ferri, 52enne motociclista milanese. La dinamica, ancora tutta da chiarire, ha visto coinvolte un'auto e una moto in un drammatico scontro a Luzzana, lasciando un segno indelebile tra le vittime di questa drammatica corsa contro il destino. La sicurezza stradale si conferma una prioritĂ imprescindibile per tutti noi.

Ancora sangue sulle strade della Bergamasca. Roberto Ferri, un motocilista milanese, residente a Cassina de’ Pecchi, 52 anni, è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Luzzana, in Val Cavallina. L’allarme è scattato intorno alle 17. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro tra un’auto guidata da una donna di 46 anni con a bordo suo figlio e la moto della vittima. Ferito nello schianto un bambino di 9 anni. Vicino alla strada statale 42, teatro del sinistro, è atterrato l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha trasportato il piccolo all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico, dove è arrivato in codice giallo pochi minuti dopo le 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it