Piazza Cavour e lungolago invasi dall’acqua

L’emergenza maltempo a Como e dintorni ha raggiunto livelli criticici, con piazza Cavour e il lungolago invasi dall’acqua. Le intense piogge di questa mattina, con 70 millimetri caduti in un’ora, hanno trasformato le strade in fiumi, provocando disagi e deviazioni. La situazione si fa sempre più complessa, richiedendo interventi immediati per garantire la sicurezza di cittadini e residenti.

Allagamenti in città e po’ ovunque in provincia. La situazione è peggiorata in mattinata quando, poco prima delle 9, nell’arco di un’ora sono caduti 70 millimetri di pioggia: le strade si sono trasformate in fiumi. A Como si sono allagati piazza Cavour e la strada che costeggia il lungolago dove le auto sono state deviate sulla corsia preferenziale, disagi anche in via Paoli e via Scalabrini mentre a Lazzago il sottopasso vicino all’autostrada è stato chiuso perché evitare che le auto rimanessero bloccate. A Cantù via Milano si è trasformata in un fiume e la frazione di Vighizzolo è rimasta senza corrente elettrica, a Lurago d’Erba è stato chiusa la statale Briante: allagato un sottopasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it