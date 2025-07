Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa Europei Calcio Femminile

In vista di un weekend ricco di emozioni, Digital-News.it vi guida alla programmazione sportiva Rai di domenica 6 luglio 2025, tra ciclismo, calcio femminile e molto altro. Su Rai Sport HD e i canali Rai, vivrete in diretta le tappe del Tour de France, le sfide degli Europei di calcio femminile e altri eventi imperdibili. Lo sport resta un pilastro della tv pubblica, con una copertura completa per appassionati e tifosi, garantendo un weekend all’insegna dell’adrenalina e della passione.

In vista del weekend, Domenica 6 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 TivĂąsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile

In questa notizia si parla di: sport - domenica - luglio - diretta

Bici e pattini, a Casier una domenica di sport e solidarietà - Una domenica all'insegna dello sport e della solidarietà attende Casier! Dopo il rinvio del 25 aprile, il 18 maggio si svolgerà la 41^ edizione della “Pedalata e pattinata per la vita” a Dosson.

Diretta #RaiSport Sabato #5Luglio 2025 Ciclismo #TourdeFrance 1a Tappa, Europei Calcio Femminile https://digital-news.it/palinsesti/rai/rai-sport/9288/diretta-rai-sport-sabato-5-luglio-2025-ciclismo-tour-de-france-1a-tappa-europei-calcio-femminile… @RaiS Vai su X

Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile In vista del weekend, Sabato 5 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 d Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile; Federazione Italiana di Bocce - Campionati Italiani Assoluti in diretta domenica su Rai Sport; GP Gran Bretagna 2025: orari Sky/Now e TV8.

F1, Gp della Gran Bretagna: dove vederlo in diretta tv e streaming - Il giro perfetto di Max Verstappen ha messo in fila Piastri e Norris con le Ferrari costrette a inseguire, ma molto vicine a Red Bull e McLaren ... msn.com scrive

Domenica sui canali Rai Sport, Palinsesto 19 Luglio 2015 - it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della ... Lo riporta digital-news.it