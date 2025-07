Quando Baggio fu assediato al forte, ci troviamo di fronte a una delle pagine più intense della nostra storia sportiva. Piccole storie di casa nostra, che attraversano gli anni e si fissano nei ‘file’ della memoria, pronti a essere riscoperti in momenti di relax. Ecco la disavventura di Roberto Baggio nell’estate del 1994, un episodio che ha inciso nel cuore di tutti noi, lasciando un’impronta indelebile nel racconto del calcio italiano.

Piccole (dipende dai gusti) storie di casa nostra che attraversano gli anni e si piantano nei ‘file’ della memoria per essere estratti quando c’è un po’ di relax. Ecco dunque la disavventura che Roberto Baggio ha dovuto gestire nell’indimenticabile estate del 1994, quando la Nazionale italiana era reduce dal secondo posto ai Mondiali degli Stati Uniti: Pasadena, il rigore fallito da Baggio (che con cinque gol dagli ottavi in avanti aveva pilotato gli azzurri in finale) contro il Brasile, che aveva brindato al successo. Nonostante il secondo posto e la naturale amarezza, l’aureola del ‘Divin Codino’ era più splendente che mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it