Donne immigrate a lezione di prevenzione sanitaria

In un mondo che cresce sempre più attento alla salute e all’inclusione, l’evento a Castenaso rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra cultura e benessere. Le donne immigrate partecipano a una lezione di prevenzione sanitaria, rafforzando così il loro diritto a una vita sana e consapevole. Come sottolineato dall’assessora Lauriana Sapienza, è fondamentale promuovere inclusione, parità e empowerment femminile: solo così possiamo costruire una comunità più forte e unita.

Più conoscenza, più salute. Questa è l’equazione proposta a Castenaso dove una lezione sulla prevenzione e la salute femminile è stata inserita nel corso di italiano del Centro per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Castenaso. L’assessora competente Lauriana Sapienza commenta: "Una soluzione dobbiamo proporla anche noi, con le consuete parole chiave: inclusione, parità, nessuna donna lasciata indietro, empowerment femminile, inclusione delle categorie fragili, unione fra cultura e lingua. Sono queste linee guida chiare e coerenti a poter portare a una piena integrazione e accesso gratuito alle occasioni di tutela della salute per tutte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donne immigrate a lezione di prevenzione sanitaria

