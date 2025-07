Pieralisi il fotovoltaico per l’autosufficienza

Pieralisi punta all’autonomia energetica con il nuovo impianto fotovoltaico, installato sulla copertura di uno dei suoi capannoni a Jesi. Con oltre 2.100 moduli e una potenza di un MegaWatt, l’impianto garantirà energia pulita e sostenibile, rafforzando l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale. Un passo decisivo che conferma la leadership mondiale di Pieralisi nel settore degli impianti oleari, aprendo la strada a un futuro sempre più green e autosufficiente.

Garantirà la piena autonomia energetica aziendale il nuovo impianto fotovoltaico che la Pieralisi sta ultimando nel tetto di uno dei suoi due capannoni alla zona industriale di Jesi. Si tratta di un impianto di grandi dimensioni, con oltre 2.100 moduli che assicureranno una potenza complessiva di un MegaWatt per una produzione stimata in 1,2 milioni kWh. Per l’azienda, leader mondiale nella produzione di frantoi oleari e tra i principali player nella separazione industriale, si tratta di "una scelta nel rispetto dei valori dell’ economia circolare e della piena sostenibilità ", già alla base di molti dei suoi macchinari orientati alla chiarificazione delle acque o al recupero e valorizzazione degli scarti di lavorazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it