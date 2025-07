centro direzionale di viale moro scatta il percorso partecipativo

Il centro direzionale di Viale Moro diventa il cuore di un intenso percorso partecipativo, catturando l’attenzione della città. Fabrizio Morviducci, con il suo progetto Unicoop, stimola un vivace dibattito tra cittadini e amministrazione, mentre la recente apertura di una pagina web dedicata segna un passo importante verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento. La sfida ora è trasformare questa partecipazione in un vero dialogo, facendo delle esigenze della comunità il motore del progetto.

di Fabrizio Morviducci Progetto Unicoop di viale Moro, all’improvviso pare non si parli d’altro. Opposizione all’attacco di fronte alla massiccia campagna che l’amministrazione sta facendo per promuovere la partecipazione dei cittadini relativamente al progetto del centro direzionale che Unicoop porterà avanti lungo l’asse della tramvia. Dopo i due incontri pubblici tenutisi nei giorni scorsi infatti, il comune ha aperto anche una pagina web del Garante dell’informazione e della partecipazione, un indirizzo di posta elettronica a cui inviare proposte, idee e suggerimenti. Gli strumenti sono stati messi a punto dall’amministrazione comunale per strutturare il percorso partecipativo per il coinvolgimento dei cittadini in vista dell’approvazione della variante al Piano Strutturale e al Piano Operativo e della contestuale approvazione del Piano Attuativo del progetto in questione. 🔗 Leggi su Lanazione.it