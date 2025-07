L’impianto contestato Fotovoltaico il Ministero chiede altri documenti

L’iter dell’impianto fotovoltaico Sorgenia presso lo stabilimento Citterio, noto come Ranteghetta, si complica. Il Ministero dell’Ambiente ha richiesto ulteriori documenti, evidenziando alcune lacune nella proposta iniziale. Questa richiesta di integrazioni potrebbe rallentare sensibilmente l’approvazione, con un termine di 30 giorni per completare la documentazione. Se non verranno rispettati i tempi, il progetto rischia di subire ulteriori ostacoli o di essere messo in discussione.

Rallenta l’iter per l’esame dell’impianto fotovoltaico proposto da Sorgenia Renewables attorno allo stabilimento Citterio, detto Ranteghetta. Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica ha chiesto a Sorgenia un’integrazione corposa al progetto. Da una prima lettura sarebbero emerse lacune significative nella documentazione presentata, che ora dovrà essere completata entro 30 giorni, salvo eventuale proroga. In caso contrario, il progetto verrà respinto. Le integrazioni sono state richieste anche grazie alle osservazioni pervenute al Ministero, sottoscritte dai Comuni interessati (Ossona, Santo Stefano e Marcallo), dai Comitati e da numerosi cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’impianto contestato. Fotovoltaico, il Ministero chiede altri documenti

