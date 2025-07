I luoghi della vita e dell’arte Le rime vagabonde di Caporaso

Gianluca Caporaso, il cantastorie che incanta l’Italia, trasforma ogni incontro in un viaggio affascinante tra parole e magia. Con le sue rime vagabonde e storie coinvolgenti, invita i bambini a scatenare la fantasia e a scoprire il meraviglioso mondo dell’arte. In un’epoca dominata dal digitale, lui preserva il valore della narrazione autentica, portando nei cuori delle nuove generazioni il sorriso e la meraviglia. Ora, lasciate che le sue storie vi sorprendano...

Scrive storie e le racconta. Soprattutto ai bambini, di tutta Italia, ai quali dice quando li incontra (rigorosamente di persona): "Ora scatenate la vostra fantasia". Gianluca Caporaso, classe 1973, da Potenza, è appunto un cantastorie, merce rarissima in un tempo così affogato nel digitale. Lui gioca con le parole e con le parole stimola i più piccoli che, nei suoi tour per la Penisola, conosce nelle scuole, nelle librerie, in qualsiasi spazio dove è possibile raccontare storie (sempre fantastiche). Ora, dopo alcuni successi che gli sono valsi anche il premio Elsa Morante Ragazzi, torna in libreria per Salani con un nuovo lavoro dal titolo Dove sei? Rime senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net